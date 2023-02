RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa do Galo da Madrugada, nesta tarde de sábado. Ela chegou por volta das 13h ao camarote oficial do bloco e fez duetos musicais com cantores dos trios elétricos, como o pernambucano Almir Rouche.

"O Galo tem uma representatividade e um destaque grande no Carnaval do Brasil. É uma festa da cultura brasileira. Vou passar por Salvador e também irei ao desfile da Mangueira no Rio de Janeiro", disse.

A ministra da Cultura também prometeu ampliar o apoio do governo federal ao setor cultural nos próximos anos.

Sobre a disputa entre Pernambuco e Bahia, sua terra natal, pelo posto de melhor Carnaval do país, a ministra disse que a festa mais popular do país é boa em todos os lugares. "Carnaval é Carnaval em todo canto, é bom", afirmou, aos risos.

O desfile do Galo segue até o começo da noite nas ruas do Centro do Recife. Por volta das 14h, os termômetros marcavam 31º com sensação de 34º na capital pernambucana.