RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os carros alegóricos que desfilarão na Sapucaí neste final de semana, no grupo de acesso, são levados ao Sambódromo em meio a foliões que se deslocam entre blocos no centro do Rio de Janeiro, na avenida Presidente Vargas. A reportagem flagrou uma criança subindo em cima de uma das alegorias para tirar fotos.

Ainda que o carro estivesse parado e o menino estivesse junto dos pais, a cena remonta ao caso da menina Raquel Antunes da Silva, 11, que morreu no ano passado após ter a perna esmagada num acidente na dispersão do desfile da escola Em Cima da Hora.