SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo comandou o bloco Coruja no circuito Barra-Ondina na tarde deste sábado (17) e foi acompanhada por uma multidão de foliões. O desfile começou em baixa pressão devido a aglomeração de trios elétricos parados na altura do Farol da Barra.

Diante do espaço apertado na avenida, a cantora decidiu iniciar a apresentação com músicas mais lentas, buscando evitar empurra-empurra entre os foliões. Em cima do trio, Ivete emendou canções como "Flores" e a mais nova "Só Love na cabeça".

No bloco, parte dos foliões usava tiaras na cabeça com a expressão "Cria da Ivete" principal aposta da cantora baiana para o Carnaval. A música de trabalho foi cantada quando o bloco inteiro já havia ganhado a avenida Oceânica.

"Hoje a gente tá na esbórnia, a gente vai brincar muito, disse a cantora do alto do trio.

Milhares de foliões se aglomeraram também fora das cordas para acompanhar a passagem do trio elétrico.