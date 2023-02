RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) fechou a Avenida Brasil sentido centro neste sábado (18) por volta das 17h para o deslocamento de carros alegóricos.

A interdição revoltou motoristas que ficaram mais de 1h no trânsito. Foi o caso de Luís Cláudio Batista, agente funerário que tentava chegar ao cemitério da Penitência, poucos metros depois do início do bloqueio.

"Eles fecharam a pista por causa dos carros alegóricos e não se preocuparam com as pessoas que estão aqui, já tem gente passando mal. Eu estou com um corpo dentro do carro e não consigo chegar ao cemitério, que é do outro lado da rua. A família está esperando e eu não sei mais o que fazer."

Segundo Luís Cláudio, os agentes responsáveis pela interdição não permitiram a passagem do carro que levava o corpo. O agente funerário tentou contato com a central de Tráfego, mas não obteve solução.

"É um descaso sem tamanho. A pessoa contribui a vida inteira com impostos e não consegue nem chegar ao cemitério de forma digna. Nem eu, como agente funerário, estou conseguindo fazer o meu trabalho. É uma humilhação"

Os agentes da CET-Rio presentes no local informaram que o tráfego só poderia ser liberado após a passagem dos carros alegóricos, que retornavam para seus respectivos barracões após a primeira noite de desfiles da Série Ouro.

As duas pistas sentido centro foram liberadas por volta das 18h20, após mais de 1 hora de bloqueio.