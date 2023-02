SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maioria dos foliões aproveitou o sábado de Carnaval para usar bodies, meias arrastão e brilho, mas alguns apostaram em fantasias políticas.

No bloco Vai Quem Qué, no Butantã, zona oeste de São Paulo, um grupo chamou atenção na folia. Quem avistava de longe, via alguns urubus em volta de dois esqueletos: um vestido de militar e o outro de Carmen Miranda.

A obra foi criação do artista visual Paulo Zeminian, do Coletivo Madalena Antifascista. "Pensamos no contexto da politica atual com um casal de esqueletos", explicou o artista.

"A ideia é fazer uma dança meio macabra com os urubus ao redor. Uma espécie de República das Bananas com os militares", afirmou.

A política já havia dado o tom em alguns blocos do pré-Carnaval na cidade. No último domingo (12), a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais sobre Jair Bolsonaro (PL) foi lembrada em declarações de foliões e celebrada aos gritos em momentos de exaltação coletiva.

Antes mesmo dos desfiles, os ensaios já traziam mensagens políticas e até bebidas vendidas nas ruas da folia, como o drinques Meu Golpe, remetem à política.

FOLIA MESMO COM CHUVA

O início do desfile do bloco no Butantã foi adiado por conta da forte chuva que atingiu a capital paulista no início da tarde e deixou ao menos 18 pontos de alagamento.

A concentração dos foliões também mudou de lugar -da praça Elis Regina para um posto de gasolina abandonado- em decorrência da tempestade, mas isso não impediu a festa.

Músicos amarraram sacolas plásticas nos pés e, após uma trégua da tempestade, iniciaram o desfile por volta das 16h.