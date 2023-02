SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Popó Freitas curtiu o segundo dia do Carnaval de Salvador (BA), mas está de de olho na eventual luta contra José Aldo. O tetracampeão mundial de boxe, de 47 anos, esteve no camarote Aposta Ganha, mas não abandonou a rotina de treinos.

O pugilista aproveitou a folia para voltar a desafiar José Aldo para uma luta. Aldo é ex-campeão do peso-pena (66 kg) do UFC, agora tenta carreira no boxe, e foi convidado a enfrentar Popó no ano passado.

"Estou aqui curtindo essa festa maravilhosa, neste espaço incrível que eu adoro, mas não deixo de malhar e treinar diariamente, mesmo nos dias de Carnaval. [...] José Aldo, se eu não bater em você no boxe, eu bato em você no MMA", disse Popó Freitas.

Em janeiro do ano passado, Popó enfrentou Whindersson Nunes. Após o combate com o youtuber, o pugilista encarou o ex-lutador de MMA Pelé Landy, e o nocauteou em um minutos e 20 segundos.

Desafio a Aldo

Popó expressou o interesse em encarar José Aldo no ringue após luta com Whindersson, mas ex-UFC não gostou. Aldo chamou o pugilista de de velho, aposentado e barrigudo.

Popó respondeu nas redes sociais: "Menino feio, o velho barrigudo só precisa de um round para te nocautear. Quero ver até quando vai correr. Você é que nem menino desobediente, vai apanhar até na bunda".