SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gloria Groove antecipou o encerramento do Bloco das Gloriosas, em São Paulo, por falta de segurança neste sábado (18). A decisão atendeu a um pedido da Polícia Militar do estado.

"Nós vamos encerrar por questão de segurança. Eu quero muito que a gente continue se encontrando nesse verão, neste ano e nos próximos. Por favor, muito cuidado ao saírem. Cuidado com os pertences de vocês. Fiquem perto dos amigos", disse a cantora, em cima do bloco, ao encerrar a festa. Ela estava visivelmente triste com a situação.

Procurada pela reportagem, a PM informou que a "orientação teve o objetivo de resguardar a segurança da população devido a alta concentração de pessoas em um só lugar."

Valesca Popozuda, que era uma das convidadas especiais do evento, fez um apelo momentos antes do encerramento. "Vamos parar de confusão, gente. Vamos respeitar a artista incrível que está fazendo essa festa para vocês. Quem não quer curtir, mete o pé. Rala", disse a cantora.

Chuva atrasou largada em mais de 1h. Previsto para as 14h, o Bloco das Gloriosas saiu só por volta das 15h20. O temporal afastou parte do público, mas muitos fãs da drag queen seguiram fiéis e não arredaram o pé do entorno do trio.

Lotação e empurra-empurra dificultaram deslocamento do bloco. Depois de menos de uma hora de percurso, Gloria Groove precisou interromper o trio. Com a lotação, uma mulher passou mal e precisou ser atendida. Ela está bem.

Retomaram na sequência, mas durou pouco. Segundo a organização, eles receberam a ordem de parar com o bloco por causa da situação. Por volta das 16h50, o Bloco das Gloriosas foi autorizado a seguir, mas na sequência desistiu. O UOL observou muito pouco espaço para quem estava mais perto do trio, com as pessoas bem espremidas.

Na caixa de som, Gloria Groove desfilava hits. O tempo entre os carnavais de 2020 e 2023 foi de estouro para a drag queen. No topo do trio, Gloria apresentou as músicas que colocaram ela nas paradas, como "Leilão" e "A Queda".

Antes da confusão.

Minutos antes de subir no trio, em entrevista à reportagem, Gloria falou sobre a relação com os fãs e a "magia" da identificação.

"Eu sei exatamente como é sentir isso porque eu também vivi muito como o Daniel fã de diva pop. Então eu sei exatamente qual é a sensação de se ver através do trabalho, do brilho de uma pessoa que tá aí", disse.

O nome Bloco das Gloriosas, que foi criado em 2019, é uma referência a um dos primeiros sucessos da cantora, a música "Gloriosa". No primeiro ano, o desfile arrastou quase 1 milhão de pessoas pelo centro da capital paulista.

Em 2020, no entanto, o evento mudou de endereço e foi para a Avenida Tiradentes. E agora aconteceu na Faria Lima.