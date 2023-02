SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atingiu Osasco, na Grande São Paulo, na tarde deste sábado (18) alagou a avenida Analice Sakatauskas e deixou carros submersos.

O atendente Kelson Soares, 30, que trabalha em uma farmácia da avenida, relatou que a tempestade teve início por volta das 14h e, após cerca de 40 minutos, a água já ultrapassava as portas dos veículos. "Subiu muito rápido."

Como enchentes no local são recorrentes, o estabelecimento conta com barreiras e não foi inundado. Por volta das 17h, o nível da água já havia baixado e foi possível retomar o atendimento.

"Não presenciei queda de árvore ou pessoas tentando passar pela água. Quando baixou, ficaram apenas os carros atravessados na via", disse Soares.

Na última quinta-feira (16), a Defesa Civil do município emitiu um alerta sobre as chuvas previstas para o fim de semana.

No comunicado, o órgão aponta a possibilidade de chuvas intensas e estima um acumulado de 80 mm entre sexta (17) e domingo (19).

"Como o solo já se encontra encharcado, há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo", afirmou a Defesa Civil de Osasco.

Procurada neste sábado, a prefeitura não respondeu sobre a enchente.

Outro município em alerta por conta da chuva é Santos. Neste sábado, as rajadas de vento na cidade chegaram a 83,2 km/h e a alta da maré foi de 2,10 metros.

No início da noite, havia registro de alagamento nos dois sentidos da avenida Nossa Senhora de Fátima, na altura da rua Ana Santos, mas a via seguia transitável.

De acordo com a prefeitura, as áreas de encosta estão em estado de atenção, e os moradores desses locais devem observar sinais de perigo, como trincas nas paredes ou no terreno da moradia, rachaduras no solo, inclinações de árvores e postes, estalos nas paredes e muros estufados.

Em qualquer uma dessas situações, a orientação é deixar imediatamente a residência e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.