SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que o Bloco das Gloriosas, conduzido pela cantora Gloria Groove, que desfilou na zona oeste de São Paulo na tarde deste sábado (18), foi encerrado 1h30 antes do previsto por medida de segurança.

O pedido partiu da Polícia Militar em decisão que contou com o apoio da Prefeitura de São Paulo, responsável pela organização dos blocos.

O prefeito alegou que o público superou e muito a previsão descrita pelos responsáveis pela festa.

Ao ser questionado pela Folha durante entrevista coletiva na sede do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), Nunes detalhou que eram previstas cerca de 50 mil pessoas acompanhando a passagem do bloco pela avenida Faria Lima, no Itaim Bibi. No entanto, cerca de 200 mil pessoas estiveram no local.

"Foi definido que era melhor parar, poder abrir as áreas de escape de segurança, e a gente não ter nenhum problema. Todo mundo se divertiu, teve só que parar um pouquinho mais cedo, mas por questão de segurança."

Conforme Nunes, o bloco tinha previsão de seguir até às 19h.

Ao comentar o fato, o prefeito estava ao lado do coronel Alexandre Cesar Prates, coordenador das operações da Polícia Militar no estado.

O número de foliões além do previsto foi alertado por tripulantes do helicóptero Águia, que sobrevoou a avenida, após o uso de drones não deixar perceptível a presença da multidão.

Durante a passagem do Bloco das Gloriosas, algumas pessoas se sentiram mal e necessitaram de atendimento.

Nunes afirmou não ter informações de ocorrências graves no Carnaval de São Paulo e negou que o temporal tenha atrapalhado. "A chuva acabou ajudando também para poder deixar as pessoas felizes debaixo d?água, que também faz bem."

A Polícia Militar informou que um balanço sobre roubos e furtos deve ser divulgado na manhã de domingo (19).

Tags:

Prefeito