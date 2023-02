SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre as centenas de blocos de Carnaval inscritos para desfilar em São Paulo neste ano, 12 pediram para que a Prefeitura de São Paulo não divulgue o local e o horário no site oficial do Carnaval de Rua da capital paulista. Esta é uma opção dada quando o bloco se cadastra para a folia.

O bloco Vai Quem Quer foi um desses que estava na lista dos "secretos" de São Paulo. Para os foliões mais assíduos, os detalhes do desfile são disponibilizados no Diário Oficial e no Instagram do bloco. Mas a opção de manter o horário e o local um pouco mais escondido é uma forma de evitar que o cortejo cresça, explica Pacu, um dos fundadores do Vai Quem Quer.

Neste sábado (18), o bloco encarou fortes chuvas e perrengues. Mas, nem isso espantou o folião.

No Butantã, a concentração estava marcada para a praça Elis Regina. As pancadas de chuva fizeram com que o bloco migrasse para um posto de gasolina próximo e começasse a animar a festa.

Por sorte, às 16h, parece que São Pedro sorriu para os foliões, a chuva deu uma trégua e o cortejo ocorreu sem surpresas.

O público estava animado, dançando e cantando as tradicionais músicas de Carnaval entoadas pelos músicos do bloco. De meias arrastão, bodies, tiaras coloridas e saias tutu, os foliões ficaram no local até às 19h, horário que o bloco foi encerrado.

Apesar do perrengue da chuva, o resultado foi ótimo nesse primeiro dia de cortejo, diz. "Estamos há 43 anos, completamos 169 cortejos hoje, com chuva ou sem chuva. Nunca nos preocupamos se vai chover ou não. Vai sair sempre", afirma Pacu.