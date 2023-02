SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desfile dos trios elétricos comandados pelo DJ Alok e pelo grupo Major Lazer transformou o circuito Barra-Ondina, em Salvador, em uma pista de dança.

Alok emendou sucessos como Fuego e foi acompanhado por uma multidão de foliões que seguiram o seu trio.

Na sequência, o trio eletrico com o grupo Major Lazer e a banda baiana Àttoxxaá iniciaram o desfile no Farol da Barra que incluiu sucessos do funk como Baile de Favela até músicas virais do Tiktok como Tubarão, te amo.

O trio teve ainda participação da cantora baiana Luedji Luna, que cantou uma versão remixada da música Banho de Folhas.