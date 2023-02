SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo dia de desfiles do grupo especial no Carnaval de São Paulo começou com atraso, chuva e humor na avenida.

A estreante Estrela do Terceiro Milênio, escola do Grajaú, na zona sul paulistana, começou o desfile com 23 minutos de atraso, e reclamou da falta de maquinário para levar parte dos 1.600 componentes aos carros alegóricos.

O enredo homenageou o humor, inclusive com a presença de humoristas famosos no desfile, como o global Marcelo Adnet, e o apresentador Marcelo Tas.

Segundo ele, o país vive um momento em que é preciso mais humor e Carnaval. "Isso aqui está muito bonito", afirmou sobre a escola que estreia no Grupo Especial de São Paulo.

Na arquibancada, com vento e chuva, o clima de torcida ficava por conta de torcedores da Mancha Verde, terceira a desfilar e que busca repetir a vitória com mais folga do que no ano passado.

Isso porque a agremiação ficou empatada com Império de Casa Verde e Mocidade Alegre, além da Tom Maior, que desfilou no grupo anterior, entre sexta (17) e sábado (18).

A noite foi de estreia dupla para Sandra Carmona, 62. Torcedora da Mancha Verde, veio com a família ver a filha, Natália, que vai desfilar no carro abre-alas. "Vai de Maria Bonita".

O enredo da escola vai abordar a história e a influência do cangaço no Brasil.

Ainda, desfilam Acadêmicos do Tucuruvi, da zona norte de São Paulo, Águia de Ouro e Dragões da Real, que fecha o segundo dia do grupo especial.