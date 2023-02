- Hoje é Dia: Copérnico, Nina Simone e George Harrison são destaques

Nascimento da ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner (70 anos)

Nascimento do radialista, compositor e cantor Henrique Foréis Domingues, o Almirante (115 anos) - em 1947 criou o programa “Incrível! Fantástico! Extraordinário!”, apresentado anos a fio na Rádio Nacional; possuía enorme biblioteca e discoteca sobre música brasileira, que foi doada para o Museu da Imagem e do Som RJ

Nascimento do astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico (550 anos) - sua Teoria do Heliocentrismo, que colocou o Sol como o centro do Sistema Solar (contrariando a ideia predominante, à época, da Terra ser o centro), é considerada como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos

Fidel Castro renuncia à presidência e ao comando das Forças Armadas em Cuba (15 anos)

Inventor Thomas Edison patenteia o fonógrafo nos Estados Unidos (145 anos)