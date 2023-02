RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Os blocos em Olinda e a noite do samba no Recife são os destaques do Carnaval de Pernambuco neste domingo (19).

Nomes como Maria Rita, Sorriso Maroto, Fundo de Quintal e Gerlane Lops sobem ao palco do Marco Zero da capital. A noite do samba é tradição no Carnaval do Recife, e as apresentações começam às 20h.

Os polos voltados ao público infantil começam a funcionar neste domingo, a partir das 15h.

Junto de seus pais ou responsáveis, as crianças poderão curtir atrações musicais e brincadeiras nos parques da Jaqueira, Santana, Macaxeira e Dona Lindu. Há, ainda, uma novidade neste ano: o palco da rua da Aurora, às margens do rio Capibaribe.

Neste ano, o tema da folia na capital é "Voltei, Recife, com todos os carnavais". A folia retoma as ruas após dois anos, em razão da pandemia de Covid-19. Um dos homenageados deste ano é o cantor Geraldo Azevedo.

Na segunda (20), Recife recebe um encontro de blocos líricos, além de Frevo de bloco (Coral Edgar Moraes, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres), Melim, Nando Reis e Emicida.

Por fim, na terça (21), André Rio, Lenine e Spok, João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho e orquestras de frevo se apresentam, fechando o Carnaval.

OLINDA

Em Olinda haverá desfiles de dezenas de blocos. Os destaques são as Sambadeiras e o Enquanto Isso na Sala da Justiça, às 10h, e o Elefante de Olinda, às 17h, cujo hino é uma das músicas mais famosas da festa de Momo.

Já no Carmo, Jorge Aragão abre os shows às 16h30. Em seguida, Renatto Pires, Quinteto do Frevo, Cordel do Fogo Encantado, Almédio e Eddie se sucedem nas apresentações até a meia-noite, horário em que Otto sobe ao palco para fechar a noite.