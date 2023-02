RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dos mais tradicionais aos temáticos, o Rio de Janeiro abre alas para mais de 30 blocos neste domingo (19) de Carnaval. Um dos primeiros a desfilar, o Bangalafumenga é um dos destaques da programação.

Confira os horários e locais dos blocos de SP e Rio A bateria conhecida por uma mistura de ritmos que fazem o repertório mais divertido e eclético, se concentra às 9h e sai às 10h pelo Aterro do Flamengo, na zona sul. O Banga, como é chamado, reúne a multidão de foliões na avenida Infante Dom Henrique, altura do Monumento aos Pracinhas.

Na região central da cidade, o Cordão do Boitatá leva seu tradicional Baile Multicultural à praça Quinze, com homenagens aos 80 anos de Paulinho da Viola e de Gilberto Gil, aos 85 anos de Martinho da Vila, a Gal Costa e a Moraes Moreira.

Este ano, o bloco --pioneiro na retomada do Carnaval de rua do Rio e reconhecido como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado-- lançou uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a realizar o evento.

Também na região central, os malucos beleza do bloco "Toca Rauuul" se apresentam às 15h na praça Tiradentes, com seu repertório inspirado em Raul Seixas, misturando rock, frevo e outros gêneros musicais.

Já na zona sul, o Simpatia É Quase Amor entoa seu grito de guerra: "Alô burguesia de Ipanema", a partir das 14h. Saindo da praça General Osório, às 16h, o bloco toma as orlas de Ipanema e Leblon com suas cores tradicionais, amarelo e lilás, atraindo público de diferentes gerações.

O Carnaval de rua do Rio tem a estimativa de atrair 5 milhões de pessoas para os cortejos deste ano. Para atender o público, o município promete a maior estrutura de sua história. A logística inclui, por exemplo, esquema de segurança com revista policial.

O efetivo da Polícia Militar será de 15 mil agentes em todo o estado. A Polícia Civil, por sua vez, terá 3.000 agentes e atuará em parceria com a PM.

"Reforçamos as delegacias do centro e da zona sul. Vamos criar mais uma central de flagrante, a 14ª DP (Leblon), além da Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), para turistas e estrangeiros", disse o secretário de Polícia Civil, Fernando Albuquerque.

O domingo também marca o início dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. O Império Serrano abre a festa. Grande Rio será a segunda a desfilar na defesa do título conquistado em 2022.

Também desfilam nesta primeira noite, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Acadêmicos do Salgueiro e Estação Primeira de Mangueira.

DOMINGO

Bangalafumenga

10h às 15h

Avenida Infante Dom Henrique, altura do Monumento aos Pracinhas - Glória, zona sul

Cordão do Boitatá

11h às 17h

Largo do Paço (Praça XV) - centro

Bloco Toca Rauuul

15h às 18h

Praça Tiradentes - centro

Simpatia É Quase Amor

16h às 19h

Praça General Osório - Ipanema, zona sul

SEGUNDA-FEIRA

Que Pena Amor

8h às 13h

Praça Mário Lago (Buraco do Lume) - centro

Bloco do Sargento Pimenta

10h às 14h

Avenida Infante Dom Henrique, 75 - Flamengo, zona sul

Virtual

10h às 14h

Avenida Atlântica em frente ao Posto 1 - Leme

Balança meu catete

11h30 às 14h

Rua do Catete, 227 - Catete, zona sul

Afoxé Raízes Africanas

17h às 20h

Avenida Atlântica, 4240 - Copacabana, zona sul