SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O quarto dia de Carnaval em Salvador neste domingo (19) terá desfile da BaianaSystem, no circuito do Campo Grande, e a saída do afoxé Filhos de Gandhy, no Pelourinho.

O Filhos de Gandhy vai no chamado contrafluxo, seguindo pela rua Chile e avenida Carlos Gomes. Cerca de 5.000 associados participam do cortejo.

Antes do início do desfile, os associados do afoxé participam da cerimônia do padê, ritual no qual se pede licença e proteção a Exu, o orixá da rua, com rezas, cânticos e banhos de milho branco.

Com 74 anos, o Filhos de Gandhy é tido como o principal afoxé do Brasil e leva para a avenida os rituais, as roupas, os adereços, as danças e os cânticos do Candomblé. Suas guias azuis e brancas representam os orixás Oxalá e Ogum.

Mais cedo, o circuito do Campo Grande recebe o trio Navio Pirata, comandado pela BaianaSystem, em dos desfiles mais aguardados pelos fãs. O circuito também terá trios elétricos liderados por Nelson Rufino, Alinne Rosa, Timbalada, Afrocidade e pelo bloco de índio Commanches do Pelô.

No circuito Barra-Ondina, os destaques são as apresentações de Olodum, Bell Marques, Claudia Leitte, Daniela Mercury e Psirico.

O Carnaval de Salvador segue até a Quarta-feira de Cinzas, quando um desfile do cantor Bell Marques vai encerrar a festa com um desfile entre Ondina e a Barra.

A festa volta após três anos parada por conta da pandemia da Covid-19 -o último Carnaval foi em 2020. A Prefeitura de Salvador estima um impacto de R$ 2 bilhões na economia da cidade.

Confira a programação do Carnaval de Salvador https://carnaval.salvador.ba.gov.br/programacao/

Destaques da programação:

Domingo (19)

Olodum (Barra)

Filhos de Gandhy (Barra)

Cortejo Afro (Barra)

BaianaSystem (Campo Grande)

Segunda-feira (20)

Filhos de Gandhy (Barra)

Durval Lelys (Barra)

Claudia Leitte (Campo Grande)

Terça-feira (21)

Luiz Caldas (Barra)

Saulo Fernandes (Campo Grande)

Muzenza (Campo Grande)