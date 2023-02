SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fim da regra do Carf ampliou perdas da União, temporal não impede folia em SP, Lula debate redes sociais e outras notícias para começar este domingo (19).

ECONOMIA

Fim da regra do desempate ampliou perdas da União em decisões do Carf. Congresso extinguiu voto de qualidade em 2020, derrubando cobranças bilionárias

ALALAÔ

Chuva espanta parte do público, mas não impede folia em São Paulo. Temporal que atinge a capital transformou a capa de chuva na fantasia oficial deste sábado (18).

Lotado, bloco com Gloria Groove é encerrado antes da hora após pedido da polícia. Evento tinha expectativa de 50 mil, mas recebeu 200 mil foliões, segundo prefeito.

Casais aproveitam Carnaval para abrir relacionamento. Folia serve de empurrão para a decisão de explorar novos ares.

POLÍTICA

Lula debate redes sociais em reunião diária e prioriza eventos com militantes. Levantamento com agenda pública do presidente mostra que ele teve encontro com 25 dos 37 ministros.

MST vê lentidão do governo Lula e planeja calendário de mobilizações.

Superintendências do Incra ainda mantêm indicados pela gestão de Bolsonaro no comando.

MUNDO

Inteligência artificial tem perigo em comum com arma nuclear, diz pesquisador. Professor de Oxford Michael Osborne foi convidado para falar ao Parlamento britânico sobre tecnologia de uso duplo.

COTIDIANO

Tendas de camping concorrem com guarda-sóis nas praias de São Paulo. Prática tem ganhado cada vez mais adeptos por causa da possibilidade de abrigar mais pessoas debaixo da mesma sombra.

ALALAÔ

Anitta se disfarça para curtir folia em Salvador. Cantora coloca camisetão e boné para poder dançar sem ser incomodada.

AMBIENTE

Como o maior peixe da Amazônia foi parar nos rios do interior de São Paulo. Peixe que viveu com dinossauros e com comprimento maior que uma pessoa adulta invade rios do interior.

CULTURA

Ator José Mayer é internado no Rio de Janeiro, vítima de um problema no pulmão. Ex-galã das novelas da Globo teria sofrido uma hemorragia alveolar e foi encaminhado ao Centro de Tratamento Intensivo.

CULTURA

Rihanna é a artista que rendeu maior audiência no Super Bowl em sua história. Pico de audiência chegou a 118,7 milhões de espectadores, batendo o recorde anterior de Katy Perry, com 114,4 milhões.