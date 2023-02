RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Isabeli Fontana e Izabel Goulart já fizeram várias campanhas juntas, foram "angels" da Victoria's Secret, mas terem dividido os holofotes da moda não significa que sejam amigas. Pelo menos foi o que revelou Isabeli à reportagem sobre a relação entre as duas top models, durante o Baile do Copa, na madrugada deste domingo (19), no Rio de Janeiro.

"Não vou ser falsa e falar que somos amigas. Melhor dizer que somos conhecidas e temos uma relação boa. Fizemos parte de um grupo de modelos brasileiras que trabalhou junto durante um tempo e só", contou Isabeli, uma das convidadas do evento no Copacabana Palace.

Goulart era a rainha do evento. As duas não chegaram a se cruzar na festa - o que não é de se estranhar, já que a rainha do baile não interagiu com praticamente ninguém.

Isabeli completará 40 anos em julho e assume que já pensou em se aposentar das passarelas. "Tenho visto muitas companheiras deixando a carreira e isso mexeu um pouco com a minha cabeça. Fiquei me questionando se também já estava na minha hora. Mas eu adoro trabalhar e acredito que ainda tenho nome no mercado."

A modelo ressalta ainda que o mercado da moda mudou muito nos últimos anos. "Mudou demais, inclusive os contratos são diferentes. É um mundo diferente e eu acho que a coisa plástica está perdendo a força. O ser mais natural possível está voltando com toda força e isso abre possibilidades para todo mundo."