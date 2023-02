RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O bloco da Bangalafumenga, com início marcado para as 10h, no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio, dá as caras e reúne milhares de fãs num dos maiores blocos carnavalescos fora do Centro da cidade.

Tendo como atração principal a banda homônima fundada em 1998, no Planetário da Gávea, o bloco foge das marchinhas clássicas do Cordão da Bola Preta e foca em funk, soul e samba.

Em 2020, o bloco chegou a reunir meio milhão de foliões pelo Aterro do Flamengo. Neste ano, ja era possível ver milhares foliões peregrinando do Centro para o evento desde antes das 10.

Esperando pelos amigos numa grade próximo ao show, a vendedora Aliana Carmo, 27, explica que a expectativa para o bloco é "beijar, flertar muito".