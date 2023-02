OLINDA, PE (FOLHAPRESS) - Na Sé de Olinda, super-heróis podem ser vistos por todos os cantos. Principalmente em suas versões mirins, todos reunidos para assistir à famosa descida do "Homem-Aranha de Olinda", que, pendurado em cabos de segurança, faz um trajeto suspenso da Caixa D'água de Olinda, prédio projetado pelo arquiteto Luiz Nunes, em 1934, até o meio da multidão.

Fundado em 1995, o Enquanto Isso na Sala da Justiça é um dos blocos que mais reúne famílias no Carnaval de Olinda. Muitas crianças vibram ao ver o Homem-Aranha, e durante as quase duas horas de expectativa até a ação acontecer, gritam por ele, vaiam seus inimigos, o Duende Verde e o Sombra, enquanto lançam confetes, espumas e brincam entre si.

Luciana Silva, moradora de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho (PE), vem sempre ao Carnaval de Olinda e faz questão de trazer o filho, Lucas Henrique, 8. Apaixonado pela La Ursa, o menino se fantasiou do famoso personagem do Carnaval pernambucano, apesar dos pedidos da mãe para que ele fosse como algum super-herói da Marvel ou DC.

Quando o Homem-Aranha de Olinda finalmente desceu, suspenso pelos cabos, foi ovacionado. Mas não foi a única atração. Thiago Didier, cantor de axé e morador do Sítio Histórico de Olinda, também foi muito tietado para fotos. Como Hulk, ele já é uma atração do Carnaval da cidade.

"Me fantasio de Hulk desde 2009. Todo mundo daqui já me conhece e vem falar", contou ele que, após o dia curtindo, levará duas horas para tirar toda a tinta verde do corpo.