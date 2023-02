BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), afirmou neste domingo (19) que vai viajar nesta segunda-feira (20) às regiões afetadas pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo.

Segundo ele, o governo federal acompanha a situação e já enviou integrantes da Defesa Civil Nacional para os locais atingidos, no intuito de apoiar as ações de socorro à população.

Góes conversou por telefone com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e prefeitos de municípios afetados pelas chuvas.

"Também já acionamos o Ministério da Defesa para acompanhar as ações de desobstrução de vias na região", disse em sua conta no Twitter.

"Faremos, de forma sumária, o reconhecimento de situação de emergência em São Sebastião. Além disso, estarei visitando as áreas afetadas pelas fortes chuvas, juntamente com secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, nesta segunda-feira (20/02)", afirmou o ministro.

As fortes chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo desde sábado (18) deixaram um rastro de destruição e mortes.

O município de São Sebastião (197 km de SP), um dos mais atingidos, decretou estado de calamidade pública. AS estradas que dão acesso ao município estão interditadas.

De acordo com o governo do estado, em menos de 24 horas o acumulado de chuva ultrapassou os 600 mm em alguns pontos do litoral. As áreas mais atingidas estão entre Bertioga (683 mm) e São Sebastião (627 mm). Tais índices pluviométricos são dos maiores já registrados no país em curto período e em situação não decorrente de ciclone tropical.

O índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e período. Nesse cálculo, 1 mm de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Assim, no caso em que o volume de chuva registrado é de 600 mm, significa que choveu 600 litros de água para cada metro quadrado.