SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os moradores do litoral norte paulista enfrentam falhas no sinal de telefone e internet neste domingo (19). As redes da região sofrem com instabilidade causada por temporais, o que impõem ainda mais dificuldades à população.

A região é atingida por chuva recorde desde sábado (18) e enfrenta alagamentos, enxurradas, e deslizamentos, que deixaram ao menos três pessoas mortas e um rastro de extrema destruição. Uma criança de 7 anos morreu em um deslizamento de terra em Ubatuba (220 km de SP), uma mulher e um bebê de 9 meses morreram em São Sebastião (197 km de SP), que decretou estado de calamidade pública neste domingo (19).

De acordo com o governo do estado, em menos de 24 horas o acumulado de chuva ultrapassou os 600 mm em alguns pontos do litoral. As áreas mais atingidas estão entre Bertioga (683 mm) e São Sebastião (627 mm). Tais índices pluviométricos são dos maiores já registrados no país em curto período e em situação não decorrente de ciclone tropical.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu um número recorde de chamadas para socorro --só para São Sebastião foram 481 solicitações. A Defesa Civil alertou para que evitem se deslocar para o litoral norte em razão da quantidade de interdições nas estradas.

A falta de comunicação atrapalha inclusive os atendimentos públicos. A Prefeitura de São Sebastião, por exemplo, divulgou que os Hospitais de Clínicas Centro e Sul estão com os canais de comunicação prejudicados, com perda de serviços de telefonia, devido às fortes chuvas.

Segundo a gestão municipal, a estrutura telefônica e de internet de outros setores da prefeitura estão funcionando, mas as operadoras de celular estão com problemas de transmissão e conexão.

As chamadas para o Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) estão funcionando.

Para falar nas unidades dos hospitais de clínicas e na UPA foi disponibilizado o número (12) 99256-8062.

A operadora TIM confirmou que seus serviços passam por instabilidade na região por conta das chuvas. Segundo a empresa, as cidades mais afetadas são Bertioga, Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião.

"Apesar da dificuldade de deslocamento na região, causada pela interdição de inúmeras vias, as equipes da TIM estão mobilizadas para restabelecer o serviço o mais rápido possível", reforçou a assessoria.

As fortes chuvas, segundo a Vivo, causaram um rompimento de cabo óptico em sua infraestrutura de rede, afetando a estabilidade de sinal de alguns clientes da região. A operadora afirmou que fará, no menor tempo possível, os reparos necessários, assim que os acessos aos locais, que estão no momento bloqueados por alagamentos e quedas de árvores, forem liberados.

A Folha acionou a Claro, que responde também pela NET, e aguarda posicionamento.