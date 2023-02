SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos blocos mais esperados neste ano em São Paulo, o QuilomboLab reuniu milhares de pessoas em torno do trio elétrico.

O bloco, criado pela gravadora Laboratório Fantasma, dos irmãos Emicida e Fióti, desfilou sob o tema "O Carnaval dos Carnavais - A Esperança Mora no Samba".

A mãe de Emicida e Fioti, Dona Jacira também cantou. Foi com ela que os filhos puxaram Carinhoso, um dos momentos mais empolgantes da tarde.

Emicida interagiu o tempo todo com o público em cima do caminhão de som e, inclusive, no chão. Ao descer ele fez selfie com os fãs.

"A rua é nossa, é direito nosso comunidade", disse Emicida logo na abertura.

Depois, com o bloco caminhando para o final, o rapper parecia realizado com a intenção do público. "São Pedro nos ajudou. Sinal que São Pedro gosta de rap e também da zona norte."

O bloco, além do samba, trouxe ritmos como o reggae, o pagode e o funk. Também cantaram, no desfile, além dos irmãos, artistas como Drik Barbosa, Danny Bond, FBC e Rael.