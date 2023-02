BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma barraca montada no centro de Belo Horizonte distribui gratuitamente autotestes para detecção de HIV, camisinhas internas e externas e fornece informações sobre doenças sexualmente transmissíveis.

Na barraca, servidores do setor de saúde da prefeitura também repassavam informações sobre como fazer o autoteste, que dá resultado em 20 minutos. Somente no sábado (18) e domingo (19) de Carnaval, foram distribuídos 120 autotestes, 22 mil preservativos externos e 3 mil internos.

A ação é patrocinada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) a partir de organização da prefeitura de Belo Horizonte e do governo do estado.

"O SUS precisa estar cada vez mais no cotidiano das pessoas. E estar no Carnaval que o SUS é delas", afirma a médica Julia Rocha, do programa Saúde da Família na cidade, que trabalha junto com sua equipe na barraca.