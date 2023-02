SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, aproveitou o domingo de Carnaval para conferir o desfile de trios elétricos no circuito Barra-Ondina.

Janja chegou às 16h30 no camarote Expresso 2222, em frente ao Farol da Barra, cercada por um forte esquema de segurança. Estava acompanhada da empresária Flora Gil, anfitriã do camarote, e de Fátima Mendonça, esposa do senador Jaques Wagner.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) optou por permanecer na Base Naval de Inema, a cerca de 40 km do centro de Salvador.

A primeira-dama ficou em um espaço reservado do camarote patrocinado pela empresa Ifood, onde havia um bufê de frios e eram servidos espumantes e uísque 12 anos.

No camarote, ela acompanhou parte do desfile do bloco Camaleão, liderado pelo cantor Bell Marques. Na sequência, permaneceu dentro do camarote no desfile de Claudia Leitte.

Voltou à varanda do camarote por volta das 18h e dançou pagode baiano no desfile do bloco Daquele Jeito, comandado por Xanddy Harmonia.

Ao ser reconhecida, ouviu os foliões do bloco Daquele Jeito gritando "olê, olá, Lula, Lula" fazendo a letra L com as mãos.

Em rápida entrevista à imprensa, afirmou que sua vinda ao Carnaval de Salvador representa o compromisso do governo Lula com a cultura.

"O presidente Lula fez uma campanha muito voltada para cultura do Brasil. E o Carnaval da Bahia, assim como o Carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo, é uma expressão da cultura popular brasileira, da alegria do povo brasileiro. Por isso a gente está aqui", afirmou.

Ao lado dela, Flora Gil destacou que a presença da primeira-dama na festa representa a digital do governo na valorização da cultura.

Janja ainda se disse ansiosa para ver o desfile de Daniela Mercury, programado para começar às 19h15.

A expectativa é que ela permaneça no camarote ao menos até a passagem de Daniela Mercury pelo circuito Barra-Ondina.

Janja e o presidente Lula desembarcaram na Bahia na tarde de sexta-feira (17) e descansam na Base Naval de Aratu, onde fica a paradisíaca praia de Inema, em área restrita da Marinha.