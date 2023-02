SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A solidariedade está permitindo que pessoas ilhadas em casas do bairro Camburi, em São Sebastião (SP), obtenham informações sobre a situação na cidade e avisem familiares. Ao menos três pessoas morreram desde o início dos temporais que deixaram um rastro de destruição no litoral norte.

O publicitário Rafael Ferreira, 39, que alugou uma casa no bairro para passar o feriado de Carnaval com amigos, conta que, na noite de sábado (19), ao perceber que não parava de chover --em menos de 24 horas, o acumulado de chuva foi de 627 mm--, o grupo ligou para um restaurante próximo. Familiarizado com a região, o atendente alertou que a água iria subir e recomendou que levassem os carros para um local mais alto.

O conselho foi o primeiro da noite. Eles tentaram contato com a Defesa Civil, mas não conseguiram falar, e ligaram para a Polícia Militar. A dúvida era se deveriam permanecer na cidade ou pegar a estrada de volta para São Paulo. "A PM disse que havia muitos deslizamentos na estrada e era mais seguro ficarmos", conta Ferreira.

Pouco depois, quando a água já escondia completamente o asfalto, um vizinho em uma prancha de stand up paddle passou em frente ao imóvel e reforçou a orientação da polícia para que os amigos não saíssem do imóvel.

O grupo passou a madrugada no segundo andar da casa, de onde é possível ver a altura da água, e está há horas sem comer. "Trouxemos a água, mas esquecemos da comida", relata a nutricionista Paula Batista Miziara, 39.

Os alimentos e tudo mais no andar térreo está embaixo d'água, exceto a mesa com o roteador. O móvel está boiando e o aparelho continua funcionando, o que permite que os amigos acessem a internet e deem notícias às famílias.

A conexão também foi usada para ajudar a casa em frente. "A vizinha, de 19 anos, pediu ajuda hoje de manhã. Estávamos na sacada, observando a água, e ela perguntou se a gente tinha internet porque queria falar com o pai. Pedi para ela me passar o número dele e mandei mensagem avisando que ela estava bem", relata Miziara.

Na tarde deste domingo, foi a vez de outro vizinho passar de prancha. Ele perguntou se estavam precisando de algo e avisou que a situação ao redor continuava crítica.

"Todo mundo quer sair daqui. Estamos com fome e não sabemos se conseguiremos comprar comida quando a água baixar porque não sabemos se os mercados alagaram, se os estoques estragaram. Estamos desesperados para voltar para São Paulo", desabafa Ferreira.

O grupo chegou a considerar ir de balsa para Ilhabela, onde mora o tio de um deles, mas ficou sabendo da impossibilidade de embarque devido à ressaca. Muitas estradas também estão interditadas.

"Não temos o que fazer. Vamos esperar a água baixar e chamar as seguradoras para avaliarem os carros. Pretendemos voltar com eles ou com um carro de aplicativo", diz Miziara.