RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro começa às 22h com o Império Serrano, que homenageia o compositor Arlindo Cruz, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) em 2017. O último carro alegórico da escola trará Arlindo e seus familiares, além de amigos do samba, como Péricles e Marcelo D2.

Péricles, que desfilará carregando um banjo, instrumento que consagrou Arlindo, cantou e tocou o samba enredo da agremiação assim que subiu na alegoria, na concentração. Délcio Luiz, compositor de sucessos do pagode, o acompanhou na roda de samba improvisada, fotografada por populares e componentes.

Marcelo D2 se emocionou ao falar de Arlindo. "Dá um nó na garganta. Talvez tenha sido meu melhor amigo na música. Eu sempre fui fã dele e ele sempre foi tão generoso comigo. Carrego um aprendizado imenso", afirmou.

Além do Império Serrano, Grande Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira fazem a primeira noite de desfiles do Grupo Especial.