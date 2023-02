SÃO PAULO, SP, E UBATUBA, SP (FOLHAPRESS) - As instabilidades que causaram sérios transtornos no litoral norte paulista devem perder força a partir desta segunda-feira (20), mas a situação ainda requer atenção.

Segundo informações da Climatempo, no sul e leste de São Paulo a nebulosidade diminui e o sol pode aparecer durante o dia, mas a chuva retorna durante a tarde e à noite. Embora em menor volume, ainda há potencial para novos estragos no Estado, isso porque o ambiente já está sensível em decorrência dos temporais do fim de semana.

Nesta segunda-feira, em Ubatuba, a mínima deve ser de 21ºC e a máxima de 30ºC. O acumulado de chuva ficará em torno dos 25 mm. Em São Sebastião, onde a prefeitura já decretou situação de calamidade pública, a chuva pode chegar aos 35mm.

As fortes chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo desde sábado (18) foram causadas por uma frente fria que se formou sobre a Região Sul do estado e avançou em direção à costa. De acordo com o governo do estado, em menos de 24 horas alguns pontos do litoral tiveram um acumulado que ultrapassou os 600 mm.

De acordo com a Defesa Civil, até o fim de domingo o número de mortes já chegava a 36, somente em São Sebastião foram 35. A outra morte é referente a criança de 7 anos, que foi atingida por um deslizamento de terra em Ubatuba. Também há registro de que 228 pessoas estão desalojadas e 338 desabrigadas.

Uma ação conjunta entre as equipes da Defesa Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Exército está realizando as atividades de resgate às vítimas dos locais atingidos. Segundo o Governo de São Paulo, mais 80 policiais irão reforçar as atividades na região da Barra do Sahy e Camburi, em São Sebastião, a partir desta segunda-feira.