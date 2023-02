SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chuva arrasa litoral norte de SP, blocos evagélicos lutam contra 'trevas do Carnaval', Globo tira Globeleza do ar e outras notícias para começar esta segunda-feira (20).

COTIDIANO

Chuva recorde leva morte e destruição ao litoral paulista. Em São Sebastião, prefeito diz que há muitas vítimas sob escombros de casas que desmoronaram

ALALAÔ

Carnaval mostra que alegria não é sentimento banal, diz fundador do Sargento Pimenta. Grupo que toca Beatles volta depois de três anos ao Rio de Janeiro para traduzir a felicidade.

Igrejas armam blocos evangélicos para lutar contra 'trevas de Carnaval'. Fiéis e pastores colocam o bloco de Deus na rua, mas estratégia divide opiniões entre as denominações.

Por que a Globo matou a Globeleza após polêmicas que vão de racismo a nudez. Musas de Carnaval da emissora rebolavam peladas em vinhetas que levantaram discussões de padrões estéticos e objetificação.

ESPORTE

Caso Robinho atrapalha pedido de liberdade de Daniel Alves, diz advogado do lateral. Defesa diz que alegações de que ele fugirá são "circo" e que atleta se diz "em paz".

POLÍTICA

'Delação do fim do mundo' acumula derrotas no STF sob efeito Lula e trava processos. Supremo tem travado ações penais que usam dados entregues pela Odebrecht em acordo que abalou o meio político.

Bolsonaro pode responder por genocídio no TPI se Justiça do Brasil falhar. Crimes contra povos indígenas estão em análise preliminar pelo tribunal internacional; STF determinou abertura de inquérito.

MERCADO

Maioria dos trabalhadores de aplicativos não contribui para o INSS. Com remuneração baixa, trabalhador fica sem proteção social; governo quer participação das empresas.

MUNDO

Terremoto na Turquia e na Síria pode levar a nova onda de refugiados à Europa. Tragédia ocorre em momento no qual União Europeia discute medidas para endurecer restrições à migração ilegal.

CULTURA

Bafta escolhe 'Nada de Novo no Front' como o grande vencedor. Termômetro do Oscar, premiação deu troféus a 'Banshees de Inisherin' e esnobou 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo'.

CELEBRIDADES

Em Paris, Felipe Neto diz ter sido perseguido e ameaçado por bolsonarista. Segundo youtuber, homem disse que bateria nele caso o visse no jogo do PSG.

ECONOMIA

Meta testará serviço de assinatura mensal com preço de US$ 11,99. O novo serviço vai ajudar os criadores de conteúdo a crescer e construir comunidades

BBB

Larissa dá tapas em Fred e web pede expulsão mais uma vez. Professora de educação física se irritou com guerra de creme.

CULTURA

Obra de Jeff Koons avaliada em R$ 216 mil é destruída em feira de Miami. Escultura da série de cachorros de balão era exibida no Art Wynwood, um dos principais eventos do setor nos EUA.