RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A segunda-feira (20) de Carnaval terá apresentações dos cantores Emicida e Nando Reis no palco do Marco Zero do Recife. Os shows começam às 20h.

A banda Melim e o Coral Edgar Moraes, com O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres, também se apresentam.

A terça-feira (21) terá André Rio, Lenine e Spok, João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho e orquestras de frevo, fechando a folia na capital pernambucana.

Em Olinda o destaque desta segunda-feira é o bloco da Pitombeira, um dos principais do Carnaval da cidade, a partir das 10h.

No palco montado no Carmo, Olinda abre alas para Lia de Itamaracá a partir das 16h30, ainda nesta segunda. Na sequência o público conta com shows de Siba, Maciel Salu, Martins, Orquestra de Bolso, Chico César e, por fim, Academia da Berlinda.