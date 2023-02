RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O tradicional Sargento Pimenta coloca o bloco na rua nesta segunda-feira (20) de Carnaval no Rio. A banda que espalha as canções dos The Beatles nos ventos carnavalescos da cidade se apresenta às 10h, em palco fixo montado no Aterro do Flamengo, na zona sul.

Confira os horários e locais dos blocos de SP e Rio O bloco reúne os 'pimentas' --como seus seguidores são chamados-- junto do Monumento aos Pracinhas, para curtir um repertório formado principalmente por versões de canções da banda de rock britânica, interpretadas com arranjos de samba, marcha, maracatu e outros ritmos brasileiros.

Na região central da cidade, o Que Pena Amor, inspirado na música de mesmo nome do grupo Raça Negra, embala os foliões com os clássicos das maiores bandas de pagode dos anos 1990. O desfile começa às 8h na praça Mário Lago, no Buraco do Lume.

Já na zona sul, o bloco Afoxé Raízes Africanas leva traços originais da África para Copacabana, a partir das 17h. Por meio de um batuque que cultiva a cultura afro, o desfile promete as melhores energias na festa mais popular do país.

A programação inclui ainda o bloco Virtual, formado por uma orquestra composta por mais de 50 sopros e percussionistas, além de dançarinos e pernas de pau. O cortejo sai às 10h, na avenida Atlântica em frente ao posto 1, no Leme.

Outros cortejos menores e temáticos saem de diversos pontos da cidade. Às 16h, o Bloco das Divas desfila samba e empoderamento feminino pela orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, fazendo coro pela igualdade social, o fim do preconceito e da violência de gênero.

Com a maior estrutura de sua história, o Rio espera atrair 5 milhões de foliões em todo período de Carnaval neste ano.

Para os amantes da Sapucaí, a segunda de Carnaval traz os desfiles de seis escolas de samba do Grupo Especial. Quem comanda o segundo dia de espetáculo no Sambódromo são as escolas Paraíso do Tuiuti, Portela, Unidos de Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor de Nilópolis, e Unidos do Viradouro.

Com bloqueios no trânsito próximo à Marquês de Sapucaí, além dos bairros onde ocorrem os blocos de rua, a prefeitura recomenda que o público use, preferencialmente, o transporte público.

Para isso, a Supervia funciona 24 horas por dia até 19h da terça-feira de Carnaval (21). O metrô também opera 24 horas até terça. Neste domingo, a linha 2 do metrô faz o trajeto entre Pavuna/General Osório sem necessidade de transferência no Estácio. As linhas 1 e 4 terão uma conexão direta Jardim Oceânico/ Uruguai.

SEGUNDA-FEIRA (20)

Que Pena Amor

8h às 13h

Praça Mário Lago (Buraco do Lume) - centro

Bloco do Sargento Pimenta

10h às 14h

Avenida Infante Dom Henrique, 75 - Flamengo, zona sul

Virtual

10h às 14h

Avenida Atlântica em frente ao Posto 1 - Leme

Bloco das Divas

16h às 21h

Avenida Lúcio Costa, 16.350 - Recreio dos Bandeirantes, zona oeste

Afoxé Raízes Africanas

17h às 20h

Avenida Atlântica, 4240 - Copacabana, zona sul

TERÇA-FEIRA

Fervo Da Lud

9h às 12h

Rua Primeiro De Março - centro

Bagunça Meu Coreto

9h às 15h

Praça São Salvador, 6 - Laranjeiras, zona sul

Bloco Das Carmelitas

10h às 14h

Largo Do Curvelo - Santa Teresa, zona sul

GRBC Cardosão De Laranjeiras

13h às 16h

Rua Cardoso Júnior 1 - Laranjeiras, zona sul

Orquestra Voadora

15h às 19h

Avenida Infante Dom Henrique - Glória, zona sul

Banda de Ipanema

16h às 21h

Rua Gomes Carneiro, 55 - Ipanema, zona sul

Bloco Cachorro Cansado

16h às 22h

Praça José De Alencar - Flamengo, zona sul