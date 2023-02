NITERÓI, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta estava no trio elétrico de seu bloco no Carnaval de Salvador na sexta passada (17), quando teve uma interação engraçada com o prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União-BA): a cantora chamou Bruno e seu amigo de "delícia".

"Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", falou a cantora rindo e brincando.

Curiosas, muita gente quis saber quem era o amigo do político. "Prefeito, por gentileza mostre o seu amigo, ficamos curiosas", comentou o perfil de uma mulher no vídeo publicado pelo político.

Na tarde deste sábado (19), Bruno Reis respondeu. "Não vou dizer que é [perfil do amigo] para não chamar o prefeito de fofoqueiro", brincou o político, entregando o nome e perfil do amigo no Instagram.

Trata-se de Aldo Benevides, conhecido como Aldinho. A reportagem foi atrás de mais detalhes do homem chamado de "bofe gato" por Anitta.

QUEM É ALDINHO BENEVIDES?

Aldo Mendonça Albuquerque Benevides, conhecido como Aldinho Benevides, tem 40 anos e é natural de Ilhéus, litoral sul da Bahia.

Formado em Publicidade e Propaganda pela UniFTC (Faculdade de Tecnologia e Ciências e Ciências), ele é um empresário que atua nos ramos de eventos e gastronômico. Sócio da rede Five Sport Bar, o empreendimento iniciado em 2012 já possui unidades na Bahia, Alagoas, Espírito Santo e Distrito Federal. A primeira unidade de São Paulo está sendo construída, em Piracicaba.

A reportagem quis saber qual a reação dele quando foi elogiado pela Anitta: "Fiquei surpreso e dei muita risada. Achei ela muito espontânea e engraçada, demorei alguns segundos pra entender que era comigo".

Aldinho também é dono da produtora de eventos AMB, responsável por festas famosas em Salvador, como o Forró do Piu Piu, a Festa Sublime e a Fica Comigo, que rolou em 15 de fevereiro.

Perguntado se ele já tinha se encontrado com a Anitta alguma vez, Aldinho entregou que sim, no camarim dela, em outro show: "Já tive uma única vez no camarim dela. Ela foi muito simpática, mas não passou disso".

Ele também confirmou que está solteiro, assim como a cantora. Antes de subir no trio de Salvador, Anitta deixou claro que vai passar o Carnaval totalmente solteira.

"Eu não estou vivendo nada, estou em uma missa eterna. Só trabalhando. Não tive tempo, mas também não tive vontade. Estou em um momento mais zen", disse a cantora à imprensa.