RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A reportagem presenciou, minutos antes da entrada da Sargento Piment, banda de cover carnavalesco dos Beatles, no palco do bloco Get Back, que oficializa a volta deles ao carnaval após três anos.

Nos bastidores do bloco, que ocorre neste domingo (20), no Aterro do Flamengo, Felipe e Cadu Torres incentivavam a extensa equipe a dar seu máximo mesmo quando o cansaço bater. "Esperamos três anos por isso!", repetiu algumas Reznik.

A banda terminou dando as mãos e urrando um grito para trazer uma boa energia pra apresentação.