SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com o Governo de São Paulo, as áreas de instabilidade começam a perder força no Litoral Norte do estado, e a previsão é de que esta segunda-feira (20) seja de sol entre nuvens com chuvas de verão.

Em Ilhabela e São Sebastião, a previsão é de 35mm de chuva. Em Caraguatatuba e Ubatuba são esperados 25mm.

Nas últimas 48h, o município de São Sebastião registrou o acumulado de 649mm de chuva, Ilhabela registrou 346mm e Ubatuba, 342mm.

Em São Sebastião, 35 pessoas morreram por causa dos desastres causados pelas fortes chuvas deste final de semana.