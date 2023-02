SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O subsecretário da Defesa Civil de São Paulo, major André Luiz Hannickel, informou que quase 2.500 pessoas tiveram de deixar suas casas após as fortes chuvas que atingiram o litoral paulista durante o final de semana.

De acordo com a última estimativa, há 766 desabrigados (tiveram de sair de casa e não têm para onde ir) e 1730 desalojados (tiveram de sair de casa, mas podem ficar com familiares ou amigos). O número abrange os seis municípios mais afetados pelo temporal: Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.

Trinta e seis pessoas morreram durante o fim de semana: 35 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Além disso, há 40 desaparecidos só em São Sebastião. Desses, 36 na praia da Barra do Sahy e quatro em Juquehy.

São Sebastião recebeu 626 milímetros de chuva em 24 horas, de acordo com a MetSul Meteorologia. Eram previstos cerca de 300 milímetros no município ao longo de todo o mês.

CHUVA PERDE FORÇA NO LITORAL

De acordo com o Governo de São Paulo, as áreas de instabilidade começam a perder força no litoral norte do estado, e a previsão é que esta segunda-feira (20) seja de sol entre nuvens com chuvas de verão.

Em Ilhabela e São Sebastião, a previsão é de 35mm de chuva. Em Caraguatatuba e Ubatuba são esperados 25mm.