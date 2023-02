BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério dos Transportes disse, nesta segunda-feira (20), que não faltarão recursos para o apoio logístico em regiões afetadas pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo.

As chuvas que atingem a região desde sábado (18) deixaram um rastro de destruição e mortes. De acordo com a Defesa Civil do estado, 36 mortes já foram confirmadas. Há também 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas. Há ao menos 40 desaparecidos.

Entre os mortos há uma criança de 7 anos, que morreu em um deslizamento de terra em Ubatuba. Os outros 35 mortos são de São Sebastião, a cidade mais afetada pelo temporal -31 óbitos na Barra do Sahy, 2 em Juquehy, 1 em Camburi, e 1 em Boiçucanga.

"Não faltarão recursos materiais e financeiros. O apoio logístico do Governo Federal se estende aos operadores privados de rodovias concedidas que tenham sua trafegabilidade seriamente impactada ou interrompida", disse o ministério, em nota.

O Ministério dos Transportes anunciou ainda que determinou ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) a mobilização durante todo o tempo para atuar nos pontos críticos nas rodovias federais.

A pasta disse que está em contato com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestre) e também com os ministérios da Justiça e da Integração e do Desenvolvimento Regional para atuar em conjunto com PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Defesa Civil.

Declarou também que está atuando de forma antecipada, com soluções de engenharia ou de tráfego, se identificada situação de ameaça à estrutura de alguma estrada federal.

A pasta pediu que qualquer pessoa que identificar situação aparente de risco por excesso de chuvas, tanto em rodovia federal como estrada de ferro, deve informar à ANTT, ao DNIT ou à PRF, que estarão com as equipes preparadas para agir.

O Ministério da Saúde também tem auxiliado e comunicou que enviou kit de apoio com medicamentos e insumos para atender cerca de 4.500 pessoas no litoral norte de São Paulo.

São três tipos de kits que contém 25 tipos de medicamentos e 13 insumos específicos para o auxílio da população em situação de emergência.

"As equipes da pasta seguem monitorando a situação e farão novos envios de insumos e equipes, conforme necessário nos próximos dias", afirmou o ministério em nota.