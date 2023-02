SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sabesp estima que 20% população de São Sebastião -cerca de 18 mil pessoas- ainda estejam sem água após o temporal que atingiu o litoral norte entre sábado (18) e domingo (19). As chuvas já deixaram 40 desaparecidos e 36 mortos no litoral norte do estado.

A falta de água vai continuar em Boiçucanga, e não há previsão de restabelecimento do serviço no local. Como ainda não há acesso por terra, os técnicos ainda estão sendo deslocados para a região em um helicóptero cedido pela Defesa Civil estadual.

Apenas quando as equipes acessarem o local poderão iniciar as análises e estimar danos e uma previsão de retorno do abastecimento. O mesmo acontece com as praias de Maresias, também em São Sebastião. Técnicos se dirigem ao local após a liberação de trecho da Rio-Santos na região.

Os danos aos sistemas de abastecimento aconteceram por contato da água da chuva com a parte elétrica das bombas, além da obstrução dos pontos de captação de água para tratamento por galhos, lama e árvores por causa da enxurrada.

Já nas praias de Barra do Una, Juquehy e Barra do Sahy, os técnicos realizavam testes por volta das 11h na ETA (Estação de Tratamento de Água) Cristina, para retomar operação na tarde desta segunda, que deve ser normalizado durante a madrugada desta terça (21).

Segundo o diretor de operação da companhia, Roberto Tavares, há 12 caminhões-pipa a caminho das três praias, passando por Bertioga. "Principalmente para postos de saúde, abrigos e escolas que estão recebendo pessoas", diz ele sobre as prioridades.

Técnicos da Sabesp também se dirigem às áreas mais próximas de Maresias, e serão disponibilizados mais 19 caminhões-pipa para os atendimentos. Nove já estão em Caraguatatuba, e outros 10 seguem pela Tamoios para atender a população local e a prefeitura assim que for liberado o acesso a Maresias.

"Ainda não sabemos a situação, mas já temos um caminho para chegar lá", diz Tavares.

A operação já está normal em Ubatuba, que registrou problemas de abastecimento nas regiões de Maranduba a Itamambuca.

Em Ilha Bela, os problemas na parte norte da cidade foram solucionados ontem, diz Tavares. Na parte sul, que concentra 10% da população (pouco mais de 3.600 pessoas), a previsão é de que a estrutura de captação seja reparada até as 14h desta segunda, com a volta da água no fim do dia e durante a madrugada.

Ele diz que apenas a parte de produção foi danificada em pontos de captação de água, sem impacto em adutoras, tubulações maiores na parte de distribuição da água tratada.

O diretor diz que a operação em Caraguatatuba também já está normal, e pede que as pessoas que não foram afetadas racionem o uso de água para que o sistema consiga chegar com pressão a todos os pontos.

"Se usamos muito, temos uma vazão maior do que a capacidade de produção, o que reduz a pressão. Para que todos tenham água, é importante que os que puderem, economizem.