BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos-SP), disse que ainda avalia "o que restou" da rodovia Rio-Santos. "Contabilizamos mais de 10 pontos de bloqueio e em alguns pontos não conseguimos saber ainda o que restou da rodovia", disse o governador nesta segunda-feira (20), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Sebastião (SP).

Neste fim de semana, mais de 40 pessoas morreram e mais de 500 ficaram desabrigadas na região de São Sebastião (SP) por causa das fortes chuvas.

O governador ressaltou a necessidade de um trabalho conjunto entre os poderes federal, estadual e municipal e falou sobre a situação das estradas, feridos e abastecimento da população atingida. "Todos os feridos estão no hospital regional de Caraguatatuba, alguns estão em UTI. Os mais graves serão transferidos para São José dos Campos."

O governador disse que, mesmo com as dificuldades na região, quem estiver no litoral não tente voltar para a capital agora. Segundo Tarcísio, as pessoas estão com problemas inclusive de fazer compras com cartão de crédito e débito. A comunicação foi bastante afetada porque houve rompimento de cabos de fibra óptica.

"A ideia é liberar hoje a Rio-Santos até a Barra do Sahy, na direção norte, para acessar a Tamoios", afirmou o governador.