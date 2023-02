SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem notícias desde sábado (18) à noite, a diarista Marilene Amaro Mota está desesperada por informações da filha e do genro, que passavam férias em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A cidade foi a mais atingida pelas fortes chuvas do fim de semana.

Jessica Mota Araújo e Eliton Prado da Silva chegaram a São Sebastião na sexta (17), segundo disse à reportagem Mayara Amaro Mota, sobrinha de Marilene. A família ainda falou com o casal mais uma vez na noite seguinte. Depois, não recebeu resposta.

Tudo que a família sabe até agora é que a casa onde Jessica e Eliton se hospedaram desmoronou, e que o casal de amigos -Donara e Robério- que estava com eles morreu. A informação foi passada por Matheus, que mora na região e é irmão de Donara.

"Matheus está no [Instituto] Verdescola, mas a gente não está conseguindo mais falar com ele. Ele está incomunicável. O sinal está ruim, estão sem internet por lá", disse Mayara à reportagem.

"São dias bem pesados. A Marilene está bem abalada, um dos irmãos da Jessica passou mal. A família veio toda para cá [casa de Marilene]. Meu irmão é policial militar, passamos as informações para ele, para ele tentar entrar em contato. Mas informações bem precisas a gente não tem, só o que passa na TV", afirmou Mayara.

RECONSTRUÇÃO LENTA

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse nesta segunda-feira (20) que a reconstrução do município será lenta. A prioridade, de acordo com Augusto, é buscar sobreviventes e recuperar casas.

Augusto afirmou ainda que os governo federal e estadual disponibilizaram maquinários para o trabalho de recuperação. A reconstrução, no entanto, será demorada por causa da situação das estradas que levam ao município, algumas ainda com pontos de interdição.

Até o momento, há 36 mortes confirmadas: 35 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há 40 desaparecidos só em São Sebastião. Desses, 36 na praia da Barra do Sahy, onde estavam Jessica e Eliton, e quatro em Juquehy.

A Defesa Civil informou que quase 2.500 pessoas tiveram de deixar suas casas após as chuvas. De acordo com a última estimativa, há 766 desabrigados (tiveram de sair de casa e não têm para onde ir) e 1.730 desalojados (tiveram de sair de casa, mas podem ficar com familiares ou amigos)

O número abrange os seis municípios mais afetados pelo temporal: Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.