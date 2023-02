SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Turistas e moradores de São Sebastião, uma das cidades mais afetada pelas chuvas históricas que atingiram o litoral norte paulista no fim de semana, enfrentaram até cinco horas de fila para fazer compras em supermercados nesta segunda-feira (20).

Em um estabelecimento próximo ao bairro do Camburi, área que ficou alagada após a tempestade, a fila de clientes ultrapassava a área da fachada e se estendia pela calçada no início da tarde.

"Enfrentamos as cinco horas de espera porque estávamos sem comida e não tínhamos previsão de quando a estrada iria abrir", contou o publicitário Rafael Ferreira, 39. Ele e os amigos ficaram ilhados em uma casa do bairro e passaram várias horas sem se alimentar.

Em outro mercado, em Ilhabela, não havia fila, mas o movimento era atípico e as garrafas e galões de água à venda estavam chegando ao fim. A expectativa é de que o estoque seja normalizado com a chegada de um pedido realizado dias atrás para suprir a demanda de Carnaval.

Funcionários de outros três estabelecimentos consultados, dois no Centro de São Sebastião e um em Ilhabela, relataram não haver filas ou desabastecimento de água e perecíveis.

Em nota, a Apas (Associação Paulista de Supermercados) disse que, até o momento, não registrou nenhum relato de desabastecimento nos supermercados do litoral norte, possivelmente, devido ao natural aumento do estoque das lojas para atender o público no Carnaval.

A entidade afirmou ainda que está acompanhando a atuação dos governos em relação ao estado de calamidade, sobretudo no âmbito da logística para que o fornecimento de perecíveis, como frutas, legumes e verduras, não seja afetado.

Há interdições em diferentes vias de acesso ao litoral. A rodovia Rio-Santos, por exemplo, continua interditada na região de Maresias. A Tamoios, que chegou a ser bloqueada no início da madrugada deste domingo por causa da chuva, foi liberada por volta das 21h.

Até o momento, foram confirmados 36 mortos na região. O total de pessoas fora de casa subiu para 2.496 e há 40 desaparecidos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das Forças Armadas estão no litoral, para onde também se dirigiram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e seguem nas operações de busca e resgate.