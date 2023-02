SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fantasia será o critério de desempate de notas para as escolas de samba que desfilaram no Carnaval de São Paulo em 2023. O sorteio que definiu a regra foi realizado na tarde desta segunda-feira (20) na sede da Liga Independente das Escolas de Samba.

A divulgação das notas será realizada nesta terça-feira (21), a partir das 16h. A Folha transmitirá a apuração, nota a nota, em tempo real.

A ordem de leitura das notas das escolas será harmonia, bateria, enredo, alegoria, evolução, sambas-enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e, por fim, fantasia.

Ao todo, a votação conta com 36 jurados e as notas variam entre 8 e 10 com casas decimais. A Liga anunciou que não houve ocorrências e nem punições nos desfiles. Assim, todas as escolas começam com a mesma nota.

Ao todo, 14 escolas estão no grupo especial, são elas: Acadêmicos do Tatuapé, Acadêmicos do Tucuruvi, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Estrela do Terceiro Milênio, Gaviões da Fiel, Império da Casa Verde, Independente Tricolor, Mancha Verde, Mocidade Alegre, Rosas de Ouro, Tom Maior e Unidos de Vila Maria.