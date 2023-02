SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta segunda-feira (20) que "não sobrou rodovia" em alguns trechos da Rio-Santos, por causa das chuvas do fim de semana, que provocaram a morte de ao menos 40 pessoas no litoral norte paulista --há quase 40 desaparecidas e mais de 2.400 fora de casa.

Em entrevista coletiva ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chegou a São Sebastião no fim da manhã, Tarcísio lembrou que há mais de dez pontos de bloqueio na Rio-Santos --dois deles estão completamente intransitáveis, segundo o DER (Departamento de Estradas e Rodagem)--, sendo alguns de grande extensão.

"Em alguns desses pontos a gente não sabe exatamente o que sobrou da rodovia", afirmou. "É um volume de terra tão grande que se deslocou, e numa extensão tão grande, que a gente até levanta a hipótese de a rodovia ter sido arrastada junto, não existir mais", disse.

De acordo com o DER, até o fim da tarde desta segunda havia trecho intransitável entre os km 157 ao 162 da Rio-Santos, e somente era possível seguir em direção ao centro de São Sebastião, a partir de Maresias. Entre os kms 157 e 174 (Maresias, Boiçucanga, Barra do Sahy, Camburi e Juquehy) não há opção.

No km 174,5 há nova queda de barreira que interdita totalmente a rodovia. Há ao menos outros 13 trechos com interdições parciais, onde o trânsito segue no sistema pare e siga.

Também há interdição total na Mogi-Bertioga, outra opção para quem quer seguir para São Paulo e interior do estado.

Um vídeo divulgado pelo DER em suas redes sociais mostrou que o asfalto no km 174,5 da Rio-Santos, na região da praia de Juquehy, praticamente desapareceu na região da praia de com um enorme morro de terra em cima do asfalto.

O governador afirmou que desde a madrugada alguns pontos de bloqueio foram liberados, como na praia de Toque-Toque e a ideia era liberar o acesso à Barra do Sahy, um dos locais mais devastados pela chuva, ainda nesta segunda.

"A grande via de deslocamento será a Rio-Santos e a rodovia dos Tamoios", afirmou Tarcísio. Segundo ele, nesta segunda, 80 pessoas que estavam ilhadas foram resgatadas com a criação de uma trilha, mas ainda não é possível usar equipamentos pesado para fazer o trabalho de desobstrução.

"A recuperação da [rodovia] Mogi-Bertioga vai levar um tempo maior, porque temos um trecho bastante erodido. A recuperação da Rio-Santos de Boiçucanga [em São Sebastião] em direção ao Sul pode levar um tempo enorme, a gente não sabe nem dizer", disse.

Na mesma entrevista, o presidente Lula disse que é importante trabalhar de forma conjunta para recuperar a Rio-Santos, "que é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para toda orla marítima".

Mais cedo, o Ministério dos Transportes disse que não faltarão recursos para o apoio logístico em regiões afetadas pelas fortes chuvas.

"O apoio logístico do Governo Federal se estende aos operadores privados de rodovias concedidas que tenham sua trafegabilidade seriamente impactada ou interrompida", disse o ministério, em nota.

A pasta anunciou ainda que determinou ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) a mobilização durante todo o tempo para atuar nos pontos críticos nas rodovias federais.

Sem acesso a locais isolados pela chuva, o resgate tem sido feito por meio de helicópteros da Polícia Militar e do Exército, e pelo mar.

Com a liberação de trechos da estrada, o governo espera também levar doações, como de água --30 mil litros foram levados para São Sebastião nesta segunda.

Veja como estão as rodovias

Rio Santos (rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, SP-055

Interdição total

Km 157 ao 162 - queda de barreira

Alternativa

- Para São Paulo: seguir sentido Caraguatatuba e acessar a rodovia dos Tamoios, mas só a partir de Maresias, no km 157

- Entre os km 157 e 174 (Maresias, Boiçucanga, Barra do Sahy, Camburi e Juquehy) não há opção

Km 174+500 - queda de barreira

Alternativa

- Para São Paulo, seguir sentido Bertioga e acessar o sistema Anchieta-Imigrantes, mas só a partir de Juquehy, km 176

Parcial

- Km 61 - queda de barreira

- Km 66 - queda de barreira

- Km 84 - queda de árvore

- Km 87- queda de barreira e árvores

- Km 95 - alagamento

- Km 95 ao 096 - queda de barreira

- Km 116 - queda de barreira

- Km 136 ao 142 - queda de barreira e árvores

- Km 164 - queda de barreira

- Km 180 - queda de árvore

- Km 188 - erosão

- Km 237 - queda de barreira Mogi-Bertioga

Interdição total

Km 82 - rompimento de tubulação em Biritiba Mirim

- Para São Paulo, usar o Sistema Anchieta-Imigrantes

Tarcísio pediu para que turistas que foram passar o Carnaval em São Sebastião, evitem antecipar a volta para São Paulo, por causa dos problemas na Rio-Santos e na Mogi-Bertioga, mas admitiu que as pessoas estão enfrentando dificuldades por causa de problemas com comunicação e desabastecimento de supermercados.

"Com as chuvas, houve o rompimento de fibra ótica, perda de antenas, da rede de alimentação de energia", lembrou. "As pessoas ficaram completamente sem informação, isoladas e não conseguem comprar alimentos em mercados, que perderam seus estoques", disse.

"Não conseguem passar um cartão, estão sem dinheiro, e isso está fazendo com que várias pessoas tentem sair das suas casas para retornar em direção a São Paulo e outras partes do estado. O ideal é que essas pessoas não façam isso, porque ainda temos vários pontos de bloqueio nas rodovias."

No domingo, a Defesa Civil estadual já havia pedido para que as pessoas não fossem para o litoral norte por causa das quedas de barreira no caminho.

O trecho da Rio-Santos que foi interditado na madrugada de domingo (19) em Ubatuba, está totalmente liberado.

O mesmo ocorre com a pista velha da rodovia dos Tamoios que liga Caraguatatuba à via Dutra e à rodovia Carvalho Pinto, que chegou a ser interditada por causa do grande volume de chuva, foi liberada na noite de domingo.