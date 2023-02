RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O terceiro dia de Carnaval no Rio de Janeiro, nesta segunda (20), reuniu fãs de Beatles, poliamor e política, além dos tradicionais grupos de Bate-bola, em blocos pela cidade.

No Aterro do Flamengo, fãs diziam que, sim, os Beatles têm tudo a ver com a folia. "Eu amo! Combina muito com Carnaval", disse a bancária Viviane Montezano, 37, que foi com o marido, Eduardo Ribara, 41, ao bloco Sargento Pimenta. A multidão que lotou o aterro foi refrescada com caminhão-pipa da Brahma, patrocinadora do bloco Get Back.

Mas o clima não foi o mais amigável para ambulantes no local, que tiveram mercadorias apreendidas pela Guarda Civil. Segundo os agentes, a ação teve como alvo comerciantes sem credenciamento, que teriam os produtos não perecíveis devolvidos na quinta (23).

"As bebidas eu nem acabei de pagar", disse a ambulante Luciana Noraro, 51, que acusou os guardas de consumirem bebidas.

Na zona portuária do Rio, quatro navios que chegaram na segunda representaram a retomada da temporada de cruzeiros, que deve movimentar 27 mil turistas ? e R$ 14 milhões? para o Rio.

Também houve destaque para o amor, especificamente o poliamor, no bloco Não Monogamia Gostoso Demais, que arrastou foliões para a Gamboa, na região central da cidade.

Para Armando Henrique, 25, a prática tem que ter regras claras e não vale para salvar a relação. "A minha experiência foi complexa, gerou uma competição de quem pega mais e, no fim, nos machucamos.

O Vem Cá, Minha Flor, fundado em 2015, também saiu na região central, com sua mistura de samba, axé e baião. No fim do cortejo, houve uma apresentação com um grupo de bate-bola, vestimenta que divide opiniões entre fantástica e aterrorizante.