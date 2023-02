SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A região de Maresias, em São Sebastião, teve um caminho liberado para acessar a capital paulista. Quem está no km 178 da Rio-Santos já pode pegar a rodovia no sentido de São/Sebastião e, de lá, acessar a rodovia dos Tamoios em direção São Paulo e outras cidades do estado. Não é possível voltar pela Mogi-Bertioga, que segue interditada.

No sentido contrário, o caminho só está liberado a partir do km 157 da Rio-Santos, depois do bairro de Juquehy. Da região de Santos, os motoristas conseguem acessar as rodovias Anchieta ou a Imigrantes em direção à capital paulista.

A rodovia segue interditada para quem está nas praias de Juquehy, Sahy, Baleia, Camburi e Boiçucanga, entre os km 157 e 178. Não há previsão de liberação e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que ainda avalia "o que restou" do trecho.

Por volta das 19h, internautas afirmaram que a pista norte da rodovia Imigrantes estava bloqueada após um suposto vazamento de produto de uma carreta. A subida pela Anchieta segue livre.

As principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista não apresentam congestionamentos, já no sentido interior do Estado, a Rodovia Castello Branco apresenta congestionamento. Já passaram pelas principais rodovias concedidas de acesso à região metropolitana de São Paulo cerca de 2,3 milhões de veículos.

Na rodovia dos Tamoios, há tráfego normal, sem congestionamentos. A rodovia recebeu cerca de 199 mil veículos neste feriado de Carnaval.

No sistema Anchieta-Imigrantes, também há tráfego normal, sem congestionamentos. A operação 5x5 permanece nas Rodovias Imigrantes e Anchieta.

No sistema Castello Branco-Raposo Tavares, no sentido interior, a rodovia Castello Branco apresenta tráfego intenso entre o km 33 e o km 36. Para a capital, não há apresenta congestionamentos. O sistema recebeu cerca de 601 mil veículos com origem ou destino a Região Metropolitana de São Paulo desde a 0h de sexta-feira.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes registra tráfego normal, sem congestionamentos. O sistema recebeu cerca de 487 mil veículos com origem ou destino a região metropolitana de São Paulo desde a 0h de sexta-feira.

A rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem tráfego normal, sem congestionamentos. O corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto registrou cerca de 599 mil veículos com origem ou destino a Região Metropolitana de São Paulo desde a 0h de sexta-feira.

Técnicos do governo realizam ações para desobstruir trechos afetados. A circulação pela antiga serra da Rodovia dos Tamoios (SP-099) foi liberada após a avaliação das encostas pelas equipes técnicas, além da estiagem das últimas horas.