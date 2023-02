RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Paraíso do Tuiuti conta a história dos búfalos da Ilha de Marajó, no Pará, em desfile que abre a segunda noite do Grupo Especial do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20).

O enredo "O Mogangueiro da Cara Preta" é assinado pela consagrada Rosa Magalhães e por João Victor Araújo. Rosa tem sete títulos e é uma das mais vitoriosas da história do Carnaval carioca.

O carro abre-alas do Tuiuti representa o hinduísmo, em que deuses possuem formas de animais. Os componentes da alegoria ?dançarinas, nobres e deuses terão movimentos coreografados, representando estátuas.

Carolina Melo, 33, participa da composição do abre-alas. "Sou a única carioca da família, que é toda do Marajó. Esse enredo mexeu demais comigo", disse.

Paulo Paiva, outra composição do abre-alas, também desfila pela primeira vez no Tuiuti. "Moro há seis anos na Holanda e vim para desfilar. No Brasil, eu conhecia o Carnaval, mas não tinha acesso".