RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Desde a última sexta-feira (17), o assunto de praticamente todas as entrevistas com a modelo Ana Paula Minerato tiveram como assunto principal o inusitado da cena protagonizada por ela no desfile da Gaviões da Fiel. Musa da escola, Minerato ficou menstruada na passarela do samba paulistana.

As imagens, em que ela aparece conferindo as mãos sujas de sangue com cara de "não acredito nisso", viralizaram nas redes. "Muita gente pergunta se eu não sabia que viria naquele dia; e não. Veio antes, não tinha como prever, foi muito louco", reforça.

Minerato diz que seu fluxo é muito intenso por causa do uso do DIU de cobre (mulheres entenderão), e que isso fez a diferença. "É intenso e veio fora da hora", resume.