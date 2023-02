RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O grito da águia foi o sinal que faltava para Marisa Monte se emocionar. Quando tocou, a cantora chegou a colocar a mão no coração. Antes disso, ela já tinha confessado a emoção em participar do desfile de 100 anos da Portela, na noite desta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro.

"Estou toda arrepiada. Sempre desfilo, mas a cada ano é uma emoção diferente. É difícil controlar o nervosismo. Eu fico, sim (risos). O coração bate diferente", comenta ela.

Sentada ao lado de Diogo Nogueira e Paulinho da Viola, Marisa disse ter ficado impressionada com o que viu na concentração. "A escola está belíssima. Vai ser um desfile incrível e estar com meus amigos, meus parceiros portelenses, é melhor ainda."

Perguntada se sabia a letra do samba, Marisa não titubeou. "Claro. Na ponta da língua", garante.