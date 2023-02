RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Existem amores de Carnaval, sim, e quem prova isso é o empresário e ex-BBB Rodrigo Mussi. "Eu amo ser solto, gosto de ser assim. Mas se o coração se apaixonar, por que não?", comenta ele ao F5. O integrante do Big Brother Brasil 22 marcou presença nos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (20).

Questionado se está apaixonado, ele se enrola. "Não, assim. Estou conhecendo, é alguém que mexe comigo", diz.

É um nome conhecido, Rodrigo? "Tenho uma dica, ela vai estar aqui hoje", conta. Constantemente associado a Key Alves, do BBB 23, ele diz que não tem problemas em ter sido citado por ela no programa.

"Eu ter saído da casa dela e ter acontecido o acidente foi forte, mexeu com ela. Depois do ocorrido, nos falamos por redes sociais, mas bem pouco. Quis ficar com quem realmente poderia fazer a diferença na minha vida, não importa a fama", conta ele.

Primeira folia após o acidente, Rodrigo diz que lida com duas sensações. "Sou apaixonado por festa e Carnaval, e quase morri ano passado. Vivi o inferno em vida, não sabia o que ia ser. Realmente dei valor a vida."