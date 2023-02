RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O último dia de Carnaval tem como principais atrações o desfile dos bonecos gigantes, blocos em Olinda e shows de Alceu Valença, João Gomes, Lenine e Elba Ramalho no Recife.

Em Olinda, os bonecos gigantes fazem desfile a partir das 9h. Neste ano, não haverá esculturas em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A organização justificou as ausências em razão do acirramento político no país.

Para 2023, uma das novidades será uma boneca gigante da rainha Elizabeth 2ª. Ela morreu em setembro de 2022, aos 96 anos. A ex-majestade, inclusive, já passou pelo Recife em novembro de 1968, 15 anos após o início do seu reinado.

O bloco das Pitombeiras desfila às 10h nas ladeiras de Olinda. No mesmo horário, as Sambadeiras se apresentam. Outro cortejo esperado pelo público é o Ceroula, às 16h. Uma hora depois é a vez do Eu Acho é Pouco.

No Marco Zero do Recife, a expectativa é de ruas lotadas para a última noite de Carnaval. O cantor André Rio, em show com participação de Nena Queiroga, abre a noite a partir das 19h no Recife Antigo. Às 20h20, é a vez de Lenine e o Maestro Spok. O cantor João Gomes sobe ao palco às 22h.

Outra atração da noite é o pernambucano Alceu Valença, cantor de músicas como Anunciação e Bicho Maluco Beleza. Já Elba Ramalho canta entre 1h20 e 2h40, segundo a previsão oficial da prefeitura.

Um conjunto de orquestras de frevo fecha o Carnaval recifense a partir das 3h. É comum os clarins de frevo tocarem até o amanhecer da Quarta-Feira de Cinzas.

Na praça do Arsenal, no mesmo bairro, Otto se apresenta a partir da 1h20 da madrugada de quarta. Na Rua da Moeda, Jorge Aragão é uma das atrações musicais da noite. No Pátio de São Pedro, Antúlio Madureira e Marcelo Jeneci estão entre os artistas previstos.

Também será a última noite de shows nos 36 polos descentralizados nos bairros do Recife.

A festa de Momo começou oficialmente na sexta (17) no Recife, com Geraldo Azevedo e Caetano Veloso entre as atrações. No sábado (18), o destaque foi para o Galo da Madrugada, o maior bloco de Carnaval do mundo.

Em Olinda, ainda haverá show na quarta-feira. A principal atração da noite é a banda Nação Zumbi, a partir das 21h10, no Carmo.