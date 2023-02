SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O sexto dia de Carnaval em Salvador nesta terça-feira (21) terá protagonismo do circuito do Campo Grande, com desfiles abertos ao público de Saulo Fernandes, Carlinhos, Brown, Daniela Mercury e Xanddy Harmonia.

O dia também marcará o encontro de Durval Lélys com o centro de Salvador no Carnaval: depois de 20 anos, ele volta a desfilar no circuito entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves, comandando um trio elétrico sem cordas.

A avenida também terá desfiles de blocos afros como o Ilê Aiyê e Olodum, que fazem desfiles abertos ao público, além de Muzenza e Filhos do Congo.

A banda Rumpilezz fará os eu primeiro desfile no Carnaval com uma homenagem ao maestro Letieres Leite, que morreu em outubro de 2021 em consequência de complicações da Covid-19. O cantor Lazzo acompanha a banda.

No circuito Barra-Ondina, o cantor Bell Marques comanda o último dia de desfile do bloco Camaleão neste Carnaval e Cláudia Leitte desfila com os associados do bloco Largadinho.

A Timbalada desfila em trio independente, assim como Armandinho Macêdo, no comando do trio Armandinho, Dodô e Osmar, e Luiz Caldas.

No palco do Largo do Pelourinho, Centro os Histórico de Salvador, os foliões poderão conferir apresentações de Afrocidade, Lazzo e Davi Moraes.

O Carnaval de Salvador segue até a Quarta-feira de Cinzas, quando um desfile do cantor Bell Marques vai encerrar a festa com um desfile entre Ondina e a Barra.

A festa volta após três anos parada por conta da pandemia da Covid-19 -o último Carnaval foi em 2020. A Prefeitura de Salvador estima um impacto de R$ 2 bilhões na economia da cidade.

Confira a programação do Carnaval de Salvador

Destaques da programação:

Terça-feira (21)

Luiz Caldas (Barra)

Saulo Fernandes (Campo Grande)

Muzenza (Campo Grande)